Вирусолог предостерег от «импровизаций» со смешиванием вакцин

Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения прививок-бустеров, так называемых «третьих доз».