Вирусолог предостерег от «импровизаций» со смешиванием вакцин
Это, может, и безвредно, но никто не знает, насколько эффективно, заявил НСН Алексей Аграновский.
Первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но не известно, будет ли от этого польза, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения прививок-бустеров, так называемых «третьих доз».
«Ничего плохого (от смешивания разных вакцин – прим. НСН) не будет для здоровья. Просто есть уже опробованные определенные комбинации препаратов: «Спутник»-1 - «Спутник»-2, 26-й аденовирус с белком шипа - 5-й аденовирус с белком шипа. Сделали через какой-то интервал - отличный результат получили. Это проверяли, а всякие импровизации – они не дают гарантии. То есть, вреда не выйдет, но польза под вопросом. Всякие импровизации могут быть в силу житейских обстоятельств. Например, человек привился первым компонентом «Спутника», поехал за границу и вакцинировался Pfizer. Это сможет дать хороший эффект и нормальные антитела, но это - не тестированный вариант. Я думаю, что это безопасно, но как это сработает – точно сказать нельзя», - сказал Аграновский.
При этом он отметил, что сейчас нет необходимости в «третьих дозах» вакцины.
«Я не считаю, что это (третий укол – прим. НСН) необходимо. Это, возможно, понадобится, если в будущем появятся какие-то штаммы – сейчас их пока нет, - которые «уходят» от вакцин, и надо будет повысить количество нейтрализующих антител. Может быть, в этих случаях такая схема будет полезна. Рекомендованные схемы вакцинирования безопасны и эффективны. На данный момент «Спутник V» - две дозы – достаточно хорошо бьет и индийский, и британский штамм», – заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее вирусолог, доктор биологических наук Александр Шестопалов. предупредил, что разные вакцины работают по разным принципам и могут при «смешивании» значительно повредить иммунную систему человека.
Между тем, ученые из Великобритании провели исследования, которые показали хороший результат при комбинировании вакцин против коронавируса - Pfizer и AstraZeneka.
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