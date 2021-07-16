Торг и шантаж. Вирусолог о процессе взаимного признания вакцин

«Вероятно, у россиян появится возможность привиться зарубежными вакцинами, почему нет. Но наша вакцина «Спутник V» лучше, чем Pfizer или Moderna. Чуть позже наши вакцины признаются, это просто шантаж. Идет торг, мы признаем здесь Pfizer, а там признают «Спутник». В этом суть торга. В ближайшем будущем, наверное, договорятся. Преимущества российской вакцины очевидны – отсутствие побочных эффектов и смертей. Если считать, сколько людей погибли после применения западных вакцин и после нашей, у нас вообще нет ни одного случая», - рассказал Жемчугов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сейчас в России рассматривают заявки китайских, европейских и американских производителей вакцин. «Я могу выражать медицинское мнение на этот счет, и я считаю, что да, это было бы разумно, потому что это увеличит количество вакцинированного населения в стране», - отметил Викулов.

