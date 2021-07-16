Торг и шантаж. Вирусолог о процессе взаимного признания вакцин
Владислав Жемчугов уверен, что в ближайшем будущем россияне смогут привиться иностранными вакцинами, после чего Европа признает «Спутник».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для одобрения иностранных вакцин в России нужны встречные шаги со стороны Запада. По его словам, нельзя ставить граждан России, также испытывающих проблемы при путешествиях заграницу, в дискриминированное положение. «Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах», - отметил представитель Кремля.
Российскую вакцину признают в Европе в ответ на признание в стране Pfizer или Moderna, рано или поздно странам придется договориться, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Вероятно, у россиян появится возможность привиться зарубежными вакцинами, почему нет. Но наша вакцина «Спутник V» лучше, чем Pfizer или Moderna. Чуть позже наши вакцины признаются, это просто шантаж. Идет торг, мы признаем здесь Pfizer, а там признают «Спутник». В этом суть торга. В ближайшем будущем, наверное, договорятся. Преимущества российской вакцины очевидны – отсутствие побочных эффектов и смертей. Если считать, сколько людей погибли после применения западных вакцин и после нашей, у нас вообще нет ни одного случая», - рассказал Жемчугов.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что сейчас в России рассматривают заявки китайских, европейских и американских производителей вакцин. «Я могу выражать медицинское мнение на этот счет, и я считаю, что да, это было бы разумно, потому что это увеличит количество вакцинированного населения в стране», - отметил Викулов.
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