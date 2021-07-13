«Это ускорит вакцинацию». Врачи поддерживают допуск в Россию иностранных вакцин

В России активно обсуждается вопрос о возможном появлении в стране иностранных вакцин, заявил НСН Георгий Викулов.

Допуск в Россию иностранных вакцин может существенно повысить темпы вакцинации населения, считают опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врачи.

Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает разумным наполнить российский рынок китайским аналогом вакцины «КовиВак».

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При этом, по словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, в России рассматривают заявки не только китайских производителей вакцин, но и европейских с американскими.

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«Я думаю, что необходимость (в допуске в Россию иностранных вакцин – прим. НСН) есть, поскольку, например, не хватает вакцины «КовиВак», а у китайцев есть аналог. Было бы гуманно наполнить рынок этой вакциной, чтобы люди не страдали, стоя часами в очередях. Если мы хотим провести быструю вакцинацию, а производство «КовиВака» не может быть быстро налажено, может быть, стоит купить какую-то партию у китайцев. Учитывая дружеские отношения России с этой страной, здесь могут быть льготные условия», - сказал Жемчугов.

Со своей стороны Викулов отметил, что вопрос о целесообразности допуска в Россию иностранных вакцин является прерогативой Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

«Я могу выражать медицинское мнение на этот счет, и я считаю, что да, это было бы разумно, потому что это увеличит количество вакцинированного населения в стране», - отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

По его словам, китайская вакцина Livzon Mabpharm Inc проходит сейчас проходит вторую фазу клинический исследований.

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«Рассматриваются заявки не только от китайского, но и от европейских и американских производителей. Это активно обсуждается в России для того, чтобы, возможно, появились зарубежные вакцины. Пока это в стадии диалога и обсуждения», - заключил собеседник НСН.

Ранее молекулярный биолог, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, почему Европа не хочет признавать российскую вакцину «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
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