«Это ускорит вакцинацию». Врачи поддерживают допуск в Россию иностранных вакцин

При этом, по словам директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова, в России рассматривают заявки не только китайских производителей вакцин, но и европейских с американскими.

Ранее стало известно, что китайский производитель Livzon Mabpharm Inc. Подал заявку на регистрацию в России вакцины от COVID-19

«Я думаю, что необходимость (в допуске в Россию иностранных вакцин – прим. НСН) есть, поскольку, например, не хватает вакцины «КовиВак», а у китайцев есть аналог. Было бы гуманно наполнить рынок этой вакциной, чтобы люди не страдали, стоя часами в очередях. Если мы хотим провести быструю вакцинацию, а производство «КовиВака» не может быть быстро налажено, может быть, стоит купить какую-то партию у китайцев. Учитывая дружеские отношения России с этой страной, здесь могут быть льготные условия», - сказал Жемчугов.

Со своей стороны Викулов отметил, что вопрос о целесообразности допуска в Россию иностранных вакцин является прерогативой Минздрава, Росздравнадзора и Роспотребнадзора.

«Я могу выражать медицинское мнение на этот счет, и я считаю, что да, это было бы разумно, потому что это увеличит количество вакцинированного населения в стране», - отметил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций.

По его словам, китайская вакцина Livzon Mabpharm Inc проходит сейчас проходит вторую фазу клинический исследований.