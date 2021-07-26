«Эксперименты на людях?» Иммунолог о смешивании вакцин на Украине
Владислав Жемчугов сказал НСН, что проводятся клинические исследования сочетания вакцин «Спутник V» и AstraZeneca, но не «украинского варианта».
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сказал, что не слышал о клинических исследованиях совместного применения вакцин Pfizer и Moderna, смешивать которые разрешили на Украине.
Ранее Минздрав Украины рекомендовал комбинирование вакцин от COVID-19. Жители этой страны смогут привиться вакциной от Pfizer после первой дозы препарата Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию тем же средством. А в случае тяжелой аллергической реакции на вакцину AstraZeneca будет разрешено использовать для второго укола Pfizer.
«Такие подходы есть, и к этому надо идти, но в любом случае необходимы клинические исследования. Без них я бы не рекомендовал смешивать вакцины. Я знаю, что проводятся клинические исследования в Эмиратах вакцины AstraZeneca совместно с нашим «Спутником V». А вот про другие вакцины я такого не слышал. Поскольку у Pfizer и Moderna практически одинаковая платформа для их изготовления, наверное, они решили, что можно их смешать. Но все равно нужны исследования для определения схемы введения - дозировок, кратности», - сказал Жемчугов.
При этом он высказал мнение, что после «Спутника V» можно было бы проводить ревакцинацию «КовиВаком», если будет проведена соответствующая проверка.
«Логично было бы после «Спутника V» проводить ревакцинацию «КовиВаком». Это было бы неплохо, на мой взгляд. Но все равно это требует оформления клинических исследований и выдачи разрешения, изменения инструкции по применению. Должен быть весь пакет документов, чтобы люди не испытывали дискомфорт, думая, что на них экспериментируют», - заключил собеседник НСН.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предостерег от «импровизаций» со смешиванием вакцин. По его словам, первая и вторая прививки от COVID-19 разными вакцинами не нанесут вред здоровью, но неизвестно, будет ли от этого польза.
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