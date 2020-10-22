Назван простой способ определить коронавирус
Отсутствие обоняния является основным симптомом коронавируса, приводит журнал «Профиль» мнение врача и телеведущего Евгения Комаровского.
«Тест «Чем это пахнет?» намного точнее, чем любая термометрия» - приводит издание его слова.
Врач отметил, что это не потребует специальных анализов и напомнил, что насморка при коронавирусе практически нет.
Как сообщалось ранее, дефицит витамина D диагностировали у 71% пациентов, инфицированных новым коронавирусом.
Как ранее рассказал гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто, дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит. Академик назвал дефицит витамина D важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания.
К похожим выводам пришли и американские ученые, которые заметили, что чем ближе к норме уровень витамина D в крови, тем ниже вероятность тяжёлых случаев и смертности от новой коронавирусной инфекции.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Лучше соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.
Также ранее сообщалось, что больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
В России за минувшие сутки число случаев COVID-19 выросло на 15 971, в целом с начала эпидемии число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 1 463 306.
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