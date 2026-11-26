До этого юрист женщины Дмитрий Соловьев сообщил, что та требует взыскать с артиста 3 млн рублей компенсации морального вреда. По его словам, здоровью пешехода причинили вред средней степени тяжести, она была на больничном более 150 дней.



Пострадавшая говорила, что после аварии певец не выходил с ней на связь и не приносил извинений. Продюсер исполнителя Сергей Пудовкин, в свою очередь, назвал иск пенсионерки мошенничеством.



Дорожное происшествие произошло 26 февраля 2025 года в районе Февральской улицы. Lexus под управлением Александра Буйнова сбил 61-летнюю женщину на переходе. Ее госпитализировали.



Ранее адвокат Бенхин заявил, что певец должен заплатить пострадавшей пенсионерке.

