Буйнов предложил сбитой им пенсионерке мировое соглашение
Певец Александр Буйнов признал вину в ДТП, которое произошло в 2025 году в подмосковной Апрелевке. Он предложил пострадавшей пенсионерке мировое соглашение. Вопрос о нем суд рассмотрит на следующем заседании, рассказал РЕН ТВ.
До этого юрист женщины Дмитрий Соловьев сообщил, что та требует взыскать с артиста 3 млн рублей компенсации морального вреда. По его словам, здоровью пешехода причинили вред средней степени тяжести, она была на больничном более 150 дней.
Пострадавшая говорила, что после аварии певец не выходил с ней на связь и не приносил извинений. Продюсер исполнителя Сергей Пудовкин, в свою очередь, назвал иск пенсионерки мошенничеством.
Дорожное происшествие произошло 26 февраля 2025 года в районе Февральской улицы. Lexus под управлением Александра Буйнова сбил 61-летнюю женщину на переходе. Ее госпитализировали.
Ранее адвокат Бенхин заявил, что певец должен заплатить пострадавшей пенсионерке.
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