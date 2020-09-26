Учёные раскрыли фактор, снижающий смертность от COVID-19

Уточняется, что вероятность умереть от COVID-19 снижается на 51,5% у пациентов старше 40 лет с нормальным уровнем витамина D.

Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.

«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.

