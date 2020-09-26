Учёные раскрыли фактор, снижающий смертность от COVID-19
Учёные из США провели исследование и выявили закономерность – чем ближе к норме уровень витамина D в крови, тем ниже вероятность тяжёлых случаев и смертности от новой коронавирусной инфекции. Результаты работы они опубликовали в журнале PLOS ONE.
В исследовании участвовали 235 пациентов, уточняет RT.
Уточняется, что вероятность умереть от COVID-19 снижается на 51,5% у пациентов старше 40 лет с нормальным уровнем витамина D.
Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по употреблению витаминов во время пандемии коронавируса.
«В качестве профилактики нужно не хвататься за витамин D, а соблюдать рекомендованный режим самоизоляции. Это – прежде всего, вне зависимости от того, какого витамина вам не хватает. И, конечно, надо рационально питаться. Это не значит, что нужно обязательно употреблять в пищу ананасы и рябчиков. Питание должно быть рациональным, таким, чтобы ваш иммунитет не страдал. Это должна быть простая и здоровая пища – свежие овощи, фрукты, молочные продукты, много воды», - рекомендовал эксперт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+7 212 / сут.
Умерли
20 056+108 / сут.
Выздоровели
934 тыс.+4 317 / сут.
- Учёные раскрыли фактор, снижающий смертность от COVID-19
- Москва установила новый суточный максимум зараженных COVID-19
- В России меняется порядок получения пенсий на карту
- Стали известны возможные причины крушения Ан-26 под Харьковом
- Собянин рассказал о возобновлении сервисов для оставшихся дома горожан 65+
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru