Путин: в России нет нужды в новых ограничениях из-за коронавируса
В России нет необходимости возвращаться к ограничительным мерам, которые были весной, заявил президент России Владимир Путин.
Он также добавил, что нет необходимости закрывать предприятия, передает РИА Новости.
Глава государства пояснил, что это стало возможно благодаря тому, что медицина в России сработала достаточно эффективно. В настоящее время в стране есть резервы коек для больных коронавирусом, есть лекарства, протоколы лечения, медики наработали опыт.
«Уверенность пришла в том, что мы можем справиться с этими проблемами», - сказал Путин.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Путин лично просил выпустить Навального за границу
- Путин: В Карабахе погибло около пяти тысяч человек
- Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
- Суд обязал Google снять ограничения с фильма «Беслан» на Youtube
- Путин: безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru