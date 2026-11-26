Так он прокомментировал предотвращение теракта против российского военнослужащего и его семьи в Сочи. План удалось пресечь, поскольку начавшая сотрудничать с украинскими спецслужбами 71-летняя пенсионерка вовремя созналась.



По данным ФСБ, в июне женщину обманули на крупную сумму, а через четыре месяца мошенники представились сотрудниками надзорного ведомства и пообещали вернуть похищенное в обмен на помощь в изобличении «предателя Родины». Ей поручили взять из тайника «устройство слежения» и установить под авто военнослужащего. Она принесла изделие домой, осознала преступный характер задания и позвонила по номеру 112.



Михайлов уточнил, что вербовщики могут обзвонить 200 человек и выбрать одного, кто согласится. Во время разговора собеседника изучают, стараются расслабить и заглушить бдительность, особенно пожилых людей. Они часто откликаются на добрые слова, а потом понимают, что делают что-то не то, и сознаются. Четкой схемы нет — с каждым работают индивидуально.



Генерал добавил, что вербовкой занимаются не самые опытные представители украинских спецслужб. По его словам, им важен результат. Если потенциальная жертва с первого раза не идет на сотрудничество, ее бросают и переходят к следующей.



Ранее НСН рассказывала, как Россия разоблачает агентов Киева.

