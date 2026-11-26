Евросоюз провалил дискуссию по бюджету на 2028-2034 годы
Участники саммита Евросоюза не смогли договориться о параметрах бюджета сообщества на 2028–2034 годы. Переговоры продолжатся в декабре, об этом ТАСС сообщил европейский дипломатический источник.
Глава Евросовета Антониу Кошта предлагал план бюджета объединения в размере €1,52 трлн евро. Однако участники обсуждения сочли его неприемлемым по разным причинам.
Страны-доноры Европейского союза настаивали на сокращении расходов, а государства-получатели средств, напротив, выступили за увеличение финансирования.
Недавно НСН писала, что лидеры ЕС не согласовали позиции по семилетнему бюджету после первого раунда обсуждений.
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