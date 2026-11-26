Глава Евросовета Антониу Кошта предлагал план бюджета объединения в размере €1,52 трлн евро. Однако участники обсуждения сочли его неприемлемым по разным причинам.



Страны-доноры Европейского союза настаивали на сокращении расходов, а государства-получатели средств, напротив, выступили за увеличение финансирования.



Недавно НСН писала, что лидеры ЕС не согласовали позиции по семилетнему бюджету после первого раунда обсуждений.

