Утром 25 ноября ЗАЭС потеряла связь с единственной остававшейся внешней линией электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». После станция в 28-й раз с начала конфликта перешла на питание от аварийных дизель-генераторов. Они нужны для обеспечения основных функций ядерной и физической безопасности.



Глава МАГАТЭ Гросси объяснил, что зависимость объекта от одной линии электропередачи и ее расположение в зоне активных боев делают внешнее энергоснабжение крайне ненадежным.



Руководитель организации призвал Россию и Украину к конструктивному взаимодействию с агентством, чтобы прекратить военные действия против энергетической инфраструктуры, обеспечить ремонт линии «Ферросплавная-1» и восстановить внешнее питание Запорожской АЭС.



Ранее сообщали, что удары ВСУ по ЗАЭС грозят радиоактивной катастрофой.

