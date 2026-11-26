МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной о перемирии около Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждает с Москвой и Киевом возможность девятого локального прекращения огня в районе Запорожской АЭС. Оно необходимо для восстановления внешнего электроснабжения станции, уточнил «Профиль».
Утром 25 ноября ЗАЭС потеряла связь с единственной остававшейся внешней линией электропередачи напряжением 330 кВ «Ферросплавная-1». После станция в 28-й раз с начала конфликта перешла на питание от аварийных дизель-генераторов. Они нужны для обеспечения основных функций ядерной и физической безопасности.
Глава МАГАТЭ Гросси объяснил, что зависимость объекта от одной линии электропередачи и ее расположение в зоне активных боев делают внешнее энергоснабжение крайне ненадежным.
Руководитель организации призвал Россию и Украину к конструктивному взаимодействию с агентством, чтобы прекратить военные действия против энергетической инфраструктуры, обеспечить ремонт линии «Ферросплавная-1» и восстановить внешнее питание Запорожской АЭС.
Ранее сообщали, что удары ВСУ по ЗАЭС грозят радиоактивной катастрофой.
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