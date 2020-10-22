Путин: коронавирус не отступил и представляет серьезную угрозу
Коронавирус не отступил и представляет до сих пор серьезную угрозу, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что в пандемию в плане международного взаимодействия по борьбе с инфекцией сделано многое, но далеко не всё, что можно было, есть упущенные возможности, передает РИА Новости слова главы государства.
Как сообщалось в четверг, число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 15 971, с начала эпидемии число выявленных случаев коронавируса в стране достигло 1 463 306 человек.
Скончались за сутки 290 пациентов с ковидом. Выписаны 11 428 человек, у которых ранее был обнаружен новый вирус.
Как сообщают Невские новости, в четверг глава российского правительства Михаил Мишустин наградил медработников, погибших во время работы с больными коронавирусом.
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