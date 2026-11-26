Путин призвал расширять включение ИИ во все сферы жизни россиян
Владимир Путин заявил о необходимости сделать внедрение искусственного интеллекта в России более массовым и распространить его на все сферы экономики и жизни граждан. По словам президента, для достижения технологического лидерства недостаточно только создавать передовые ИИ-решения. Слова главы государства приводит пресс-служба Кремля.
По его данным, за последние десять лет ситуация в сфере кардинально изменилась. Само по себе обладание новейшими технологиями уже не гарантирует стране превосходства в этом направлении и устойчивого долгосрочного развития.
Для сохранения лидирующих позиций необходимо обеспечить эффективное взаимодействие людей и автономных систем, считает Путин. Он добавил, что нужно перестроить с учетом этого управленческие и производственные процессы, экономику и соцсферу.
Недавно российский лидер подчеркнул, что РФ должна сама контролировать безопасность собственных ИИ-моделей.
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