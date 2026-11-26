По его данным, за последние десять лет ситуация в сфере кардинально изменилась. Само по себе обладание новейшими технологиями уже не гарантирует стране превосходства в этом направлении и устойчивого долгосрочного развития.



Для сохранения лидирующих позиций необходимо обеспечить эффективное взаимодействие людей и автономных систем, считает Путин. Он добавил, что нужно перестроить с учетом этого управленческие и производственные процессы, экономику и соцсферу.



Недавно российский лидер подчеркнул, что РФ должна сама контролировать безопасность собственных ИИ-моделей.

