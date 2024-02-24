Экспериментальные методики и вакцина: В России придумывают новые способы лечения рака

Сложность в лечении раковых больных в России связана с нехваткой специализированных медикаментов. Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов, заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник в беседе с НСН.

«Конечно, я эту информацию подтверждаю. С момента начала спецоперации из-за санкционных игр исчезло из оборота около двух тысяч наименований лекарственных препаратов. Из них значительная доля тех, которые используются для лечения онкологических пациентов. У меня, например, пациентки раньше получали тамоксифен из Финляндии, сейчас он везде пропал. Мы с этим сталкиваемся каждый день», - рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.





