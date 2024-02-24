Экспериментальные методики и вакцина: В России придумывают новые способы лечения рака
Показатель смертности от онкологических заболеваний в России находится на самом низком уровне за 20 последних лет, сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина Иван Стилиди на Форуме национальных достижений. По итогам 2023 года одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями составила 18% по сравнению с 21,7% в 2019 году.
В онкологии за последние пять лет удалось достичь прорывных результатов. Выросла скорость и качество диагностики, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.
По его словам, «более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях, при которых прогноз лечения благоприятный».
Лечение рака на ранних стадиях повышает вероятность выздоровления пациента, подчеркивают врачи. Опухолевые клетки в организме возникают постоянно, и за этим нужно следить. В организме человека около 40 триллионов клеток, и среди них всегда происходят сбои программ поведения и строения, заявил онколог Евгений Черемушкин, сообщает «ФедералПресс».
Он рассказал, что для каждого фактора риска разработаны специальные алгоритмы. Они соответствую возрасту, в котором необходимо начать проверяться.
Что касается методов диагностики раковых клеток, то тут онколог советует обратиться к стандартному комплексу – УЗИ, рентген, эндоскопия и анализы крови и всех выделений. И в первую очередь стоит проверять легкие, кожу и ЖКТ – они больше всего подвержены воздействию внешних факторов, добавил специалист.
Экспериментальные исследования, которые демонстрируют положительную динамику в борьбе с раковыми клетками, перечислил в интервью НСН руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.
«Существует безоперационное лечение рака. Такое лечение называется фотодинамической терапией (ФДТ) (современный метод лечения некоторых онкологических и не онкологических заболеваний, основанный на взаимодействии света, с одной стороны, и химических веществ – фотосенсибилизаторов (ФС) с другой, молекула которых разрушается при воздействии света – прим. НСН). Собянин даже собирается в Москве строить новый завод на 30 тысяч флаконов фотосенсибилизаторов в год, но нам такого количества не надо. Американцы считают, это доказано экспериментально, что продукты деградации раковой опухоли под действием ФДТ действуют как специфическая противоопухолевая вакцина. Пока это доказано в эксперименте, но у нас в клинике есть интересные наблюдения, когда это действительно работает как противоопухолевая вакцина и действует на отдаленные метастазы», - объяснил Странадко.
Сложность в лечении раковых больных в России связана с нехваткой специализированных медикаментов. Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов, заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник в беседе с НСН.
«Конечно, я эту информацию подтверждаю. С момента начала спецоперации из-за санкционных игр исчезло из оборота около двух тысяч наименований лекарственных препаратов. Из них значительная доля тех, которые используются для лечения онкологических пациентов. У меня, например, пациентки раньше получали тамоксифен из Финляндии, сейчас он везде пропал. Мы с этим сталкиваемся каждый день», - рассказал он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru