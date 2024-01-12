«Причин никто не знает»: Онколог назвал самый опасный вид рака для молодых людей
Давид Заридзе в эфире НСН заявил, что рак толстой или прямой кишки больше всего распространен среди молодых людей.
Рак толстой или прямой кишки самый распространенный у молодых людей, но врачи еще не выявили факторы, которые влияют на этот процесс, заявил руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью НСН.
Последние исследования показали резкий глобальный рост числа раковых больных возрастом до 50 лет, следует из материалов, опубликованных в журнале BMJ Oncology. Заридзе отметил, что Россия «отстает» от этого тренда.
«Это происходит в мире, но в России этого процесса пока нет. Он предвидится, конечно, но в данном случае мы отстаем, и это приятное отставание. Почему это происходит, на данный момент нет установленных причин. Колоректальный рак (рак толстой или прямой кишки) самый распространенный у молодых людей. Например, рак легкого проще изучать, так как там есть определенные факторы, которые влияют, например, курение. А почему это происходит в отношении колоректального рака, мы не знаем», - объяснил он.
При этом он отметил, что у американских онкологов тоже нет ответа на вопрос, что может вызывать рак в молодом возрасте.
«У нас сейчас действует проект, мы изучаем причины развития рака толстой кишки у молодых россиян. Мы этим занимаемся. Есть гипотезы, что бактериальное содержимое толстой кишки влияет на этот процесс, но деталей мы не знаем. Дело в том, что американцы тоже деталей не знают, они не пишут конкретно, почему это происходит. У нас нет данных и исследований о том, что может вызвать рак в молодом возрасте», - резюмировал собеседник НСН.
В России стали чаще ставить диагнозы онкологических заболеваний не потому, что раком стали чаще болеть, а потому что в стране улучшилась первичная диагностика, рассказал ранее «Радиоточке НСН» врач-онколог Андрей Пылев.
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