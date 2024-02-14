Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака

В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.

«Рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии», - заключил глава государства.

Ранее биотехнологическая компания из Германии BioNTech заявила, что к 2026 году планирует лицензировать и выпустить на рынок первые вакцины от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

