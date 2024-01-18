Онколог: Россия потеряла из-за санкций две тысячи наименований лекарств
Вадим Гутник в эфире НСН подтвердил, что в России возникла нехватка препарата «Икземпра» для лечения рака груди.
Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов, заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник в беседе с НСН.
В России возникла нехватка препарата для лечения рака груди. Речь идет об «Икземпре» на основе иксабепилона, пишет «Коммерсантъ». Гутник эту информацию подтвердил, отметив, что наблюдается нехватка и других лекарств.
«Конечно, я эту информацию подтверждаю. С момента начала спецоперации из-за санкционных игр исчезло из оборота около двух тысяч наименований лекарственных препаратов. Из них значительная доля тех, которые используются для лечения онкологических пациентов. У меня, например, пациентки раньше получали тамоксифен из Финляндии, сейчас он везде пропал. Мы с этим сталкиваемся каждый день», - рассказал он.
По словам онколога, аналоги ушедших из России препаратов далеко не так эффективны.
«Препараты, которыми ушедшие аналоги пытаются заменить, они не всегда отвечают качеству, они хуже очищены, это ведь дженерики. Сравнивать оригинал с дженериком – это как сравнивать Mercedes-Benz и LADA Kalina. Дженерики хуже, это я говорю как врач – токсичность выше, они очищены хуже, эффективность страдает. Я смело об этом говорю, потому что мы бьем в колокола», - добавил собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина объяснила «Радиоточке НСН», почему случаются перебои с поставками лекарств в Россию.
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