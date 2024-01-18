Онколог: Россия потеряла из-за санкций две тысячи наименований лекарств

Россия потеряла из-за санкций около двух тысяч наименований лекарственных препаратов, значительная часть приходится на препараты для онкологических пациентов, заявил ведущий онколог Международной академической клиники Вадим Гутник в беседе с НСН.

В России возникла нехватка препарата для лечения рака груди. Речь идет об «Икземпре» на основе иксабепилона, пишет «Коммерсантъ». Гутник эту информацию подтвердил, отметив, что наблюдается нехватка и других лекарств.