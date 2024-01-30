Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими

Курильщики в 30 раз чаще рискуют заболеть раком по сравнению с некурящими людьми. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.

Названы самые выявляемые виды онкологии

Среди факторов риска, как рассказал медик в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ, также употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.

В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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