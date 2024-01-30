Курильщики в 30 раз чаще болеют раком по сравнению с некурящими
Курильщики в 30 раз чаще рискуют заболеть раком по сравнению с некурящими людьми. Об этом рассказал генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН Андрей Каприн.
Среди факторов риска, как рассказал медик в прямом эфире Telegram-канала Минздрава РФ, также употребление алкоголя, красного мяса, а также вирус папилломы человека.
В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо находятся в ремиссии, заявила президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru