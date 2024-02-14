«Вакцины еще нет!»: Онколог описал самые современные средства борьбы с раком
Есть вакцины и методы, которые помогают бороться с раком, но как таковой панацеи от онкологии пока не существует, заявил НСН бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко.
Руководитель отделения лазерной онкологии ГНЦ лазерной медицины Федерального медико-биологического агентства РФ, бывший главный онколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Странадко в эфире НСН заявил, что как таковой вакцины от рака не существует ни у одной страны в мире.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия вплотную подошла к созданию вакцин от рака. В ходе пленарного заседания Форума будущих технологий он отметил, речь идёт не только об онковакцинах, но и об иммуномодулирующих препаратах нового поколения.
«Разговоры для о вакцинах от рака можно вести интересные, однако непонятно, на кого Путин кивает, говоря о том, что Россия на пороге создания таких вакцин. Вакцины против рака как таковой нет. Ни у нас нет, ни у США нет. Есть некоторые вакцины, которые применяются в онкоцентрах и помогают в борьбе с онкологией», - отметил собеседник НСН.
По его словам, существуют экспериментальные исследования, которые демонстрируют положительную динамику в борьбе с раковыми клетками.
«Вакцины, конечно, дело интересное. На сегодняшний день известно несколько вакцин, которые уже применяются, но они пока что, к сожалению, используются при редких опухолях. Существует безоперационное лечение рака. Такое лечение называется фотодинамической терапией (ФДТ) (современный метод лечения некоторых онкологических и не онкологических заболеваний, основанный на взаимодействии света, с одной стороны, и химических веществ – фотосенсибилизаторов (ФС) с другой, молекула которых разрушается при воздействии света – прим. НСН). Собянин даже собирается в Москве строить новый завод на 30 тысяч флаконов фотосенсибилизаторов в год, но нам такого количества не надо. Американцы считают, это доказано экспериментально, что продукты деградации раковой опухоли под действием ФДТ действуют как специфическая противоопухолевая вакцина. Пока это доказано в эксперименте, но у нас в клинике есть интересные наблюдения, когда это действительно работает как противоопухолевая вакцина и действует на отдаленные метастазы», - объяснил Странадко.
Ранее президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова в пресс-центре НСН заявила, что В России около 4,5 миллиона человек, которые либо находятся на разных стадиях лечения рака, верификации диагноза, либо пребывают в ремиссии.
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