«Зонтик вместо Киева?»: Идея НАТО об отказе Украины от территорий озадачила мир

СОРАТНИК СТОЛТЕНБЕРГА И КИЕВСКАЯ РУСЬ

Стиан Йенссен занимает пост начальника штаба генерального секретаря НАТО, при этом его называют «ближайшим соратником Столтенберга». Норвежское издание Verdens Gang опубликовало 15 августа его заявление, которое стало для многих шоком.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - предложил Йенссен.

При этом он несколько раз оговорился, что это лишь один из вариантов.

«Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением», — пояснил начальник штаба генсека НАТО, добавив, что Россия якобы испытывает «испытывает огромные военные трудности», поэтому ему кажется «кажется нереальным», что под ее контроль перейдут новые территории Украины.

Эта идея вызвала интереса у зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева, который блеснул очередным ярким постом в Telegram.

«Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории – в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», - написал Дмитрий Анатольевич.

При этом Медведев высказал мнение, что Украине после этого придется перенести столицу во Львов, в том случае, если «пшеки согласятся оставить Лемберг» украинцам.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что заявление Йенсссена может быть вбросом.

«Речь идет о некоем вбросе, который имеет политические цели», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива демонстрировал в эфире польского ТВ карту раздела Украины, в соответствии с которой к Польше отходят Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области Украины, к Румынии - Черновицкая область, к Венгрии – Закарпатье, а к России - Донбасс, Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская и Харьковская области.

Со своей стороны, польский обозреватель Томаш Гжегож Гроссе на страницах Rzeczpospolita высказал мнение, что Украина могла бы стать частью «большого и сильного польского государства» для более эффективного противодействия России в Восточной Европе.

По данным издания, в Польше обсуждают перспективу восстановления исторической Речи Посполитой. При этом вероятен раздел Украины на две части.