Медведев: для вступления в НАТО Украине придется отказаться от Киева
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал вероятность вступления Украины в НАТО в обмен на отказ от территорий в пользу РФ.
Соответствующую идею 15 августа озвучил представитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен. По его мнению, реализация этой инициативы позволит завершить конфликт.
Медведев назвал идею любопытной. При этом он считает, что все украинские территории являются спорными.
«И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», - написал политик в своем Telegram-канале.
Украинское агентство УНИАН ранее обвинило военных советников НАТО в провале контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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