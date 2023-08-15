Офис Столтенберга допустил членство Украины в НАТО в обмен на территории
Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - приводит слова представителя блока издание Verdens Gang.
Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг дал Украине возможность решать, когда и на каких условиях начать переговоры с Россией. Обмен территорий на членство в НАТО может стать решением для завершения конфликта, указал Йенссен.
В интервью каналу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru