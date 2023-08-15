Офис Столтенберга допустил членство Украины в НАТО в обмен на территории

Украина сможет присоединиться к НАТО, если согласится уступить России территории. Об этом заявил начальник штаба генерального секретаря альянса Стиан Йенссен.

СМИ: Запад думает о подготовке Украины к контрнаступлению в 2024 году

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», - приводит слова представителя блока издание Verdens Gang.

Он напомнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг дал Украине возможность решать, когда и на каких условиях начать переговоры с Россией. Обмен территорий на членство в НАТО может стать решением для завершения конфликта, указал Йенссен.

В интервью каналу ZDF канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры