Подоляк исключил отказ Киева от территорий ради членства в НАТО
Украина не согласится на территориальные уступки России ради присоединения к Североатлантическому альянсу. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк.
По его мнению, согласие Киева на такой вариант будет означать «проигрыш демократии, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Подоляк призвал НАТО подумать о дополнительных поставках оружия Украине.
«Зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» - написал советник главы офиса президента на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
О возможности предоставления Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России заявил во вторник представитель офиса генсека альянса Стиан Йенссен. Он отметил, то члены блока обсуждали такой вариант, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru