Подоляк исключил отказ Киева от территорий ради членства в НАТО

По его мнению, согласие Киева на такой вариант будет означать «проигрыш демократии, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Подоляк призвал НАТО подумать о дополнительных поставках оружия Украине.

«Зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения поставок оружия?» - написал советник главы офиса президента на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

О возможности предоставления Украине членства в НАТО в обмен на территориальные уступки России заявил во вторник представитель офиса генсека альянса Стиан Йенссен. Он отметил, то члены блока обсуждали такой вариант, сообщает «Радиоточка НСН».

