«Жест доброй воли»: Что стоит за выводом Россией войск со Змеиного

Одним из главных событий недели в контексте спецоперации на Украине стал вывод российского гарнизона с острова Змеиный, о котором в четверг сообщили в Минобороны РФ.

В Москве назвали это «шагом доброй воли» и сигналом мировому сообществу о нежелании РФ препятствовать гуманитарному морскому коридору.

Однако в Киеве уже успели заявить о планах взять Змеиный под контроль, ООН молчит, а эксперты связывают этот ход с отказом от наступления на Одессу.