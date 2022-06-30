«Жест доброй воли»: Что стоит за выводом Россией войск со Змеиного
Москва дала сигнал мировому сообществу по гуманитарным коридорам, ООН молчит, а Киев заявляет о планах на остров вместо разминирования акватории Черного моря.
Одним из главных событий недели в контексте спецоперации на Украине стал вывод российского гарнизона с острова Змеиный, о котором в четверг сообщили в Минобороны РФ.
В Москве назвали это «шагом доброй воли» и сигналом мировому сообществу о нежелании РФ препятствовать гуманитарному морскому коридору.
Однако в Киеве уже успели заявить о планах взять Змеиный под контроль, ООН молчит, а эксперты связывают этот ход с отказом от наступления на Одессу.
ДОБРАЯ ВОЛЯ И ЧЕРНОЕ МОРЕ
Минобороны РФ объявило в последний день июня, что выполнение задач на Змеином завершено, поэтому оттуда выведен гарнизон.
«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - говорилось в заявлении оборонного ведомства.
В Минобороны указали, что это решение не даст Киеву более спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, «ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря».
При этом в ведомстве отметили, что теперь слово за Украиной, которая до сих пор не разминировала побережье Черного моря и припортовые акватории.
Украина ответила в четверг вечером, но не так, как ожидали в Москве.
«Сейчас наших военных на острове нет, но это будет. В планах ВСУ есть установление физического контроля всего острова», - заявил заместитель начальника оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов, которого цитирует РИА Новости.
При этом, по утверждению Громова, на данный момент Украина контролирует Змеиный «с помощью нашего оружия».
В ООН не стали комментировать российский «жест доброй воли».
«Мы это не комментируем», - сказал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
ДОВЕРИЕ ПРОФИ И ТАКТИКА МИНОБОРОНЫ
Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о Змеином в Минобороны.
«Все детали тоже к военным», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, давал ли Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с острова Змеиный.
Накануне вечером Владимир Путин еще раз озвучил цели спецоперации на Украине и подчеркнул, что доверяет решениям военных.
«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели (…) Тактика предложена Минобороны: куда войска передвигать, какие объекты поражать», — сказал Путин журналистам.
По его словам, цели спецоперации, озвученные 24 февраля, не изменились.
«Конечная цель — это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России», - пояснил президент России.
НИКАКИХ КОЗЫРЕЙ?
Как объяснил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, с уходом российского гарнизона со Змеиного Украина не получит никаких козырей, кроме пропаганды.
«На ход спецоперации уход с острова особого влияния не окажет, хотя контроль над Змеиным имел некоторую ценность в плане ведения разведки. Киев, конечно, будет раскручивать через пропаганду это событие как свой большой успех, но в военном плане Украина никаких козырей не получит, потому что у нас есть все средства для нанесения ударов по украинским военным, которые захотят туда вернуться», - сказал Сивков РИА Новости.
Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что с военной точки зрения уход со Змеиного – правильное решение, если «не продолжать наступление с моря на Одессу».
«Самостоятельного стратегического значения остров не имеет», - написал Стрелков в соцсетях, назвав при этом уход со Змеиного «политическим поражением».
По данным Стрелкова, от территорий, занятых российскими войсками, и баз в Крыму до Змеиного более 200 км, что осложняет его прикрытие артиллерийскими системами, кроме «Калибра», «Бастиона» и «Искандера». При этом ВСУ могут развернуть свои РСЗО на расстоянии 40-50 км от острова.
В апреле Россия в качестве «жеста доброй воли» отвела войска из Киевской области.
По словам Дмитрия Пескова, это было сделано, чтобы «создать благоприятные условия для переговоров», однако с тех пор прорыва в переговорах так и не последовало.
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