Российский лидер подчеркнул необходимость модернизировать судостроительные предприятия, восстанавливать критически важные компетенции и активнее внедрять новые технологии. По его словам, верфи, предприятия ОПК и их смежники должны обеспечить слаженную работу и своевременные поставки комплектующих.



Еще одним приоритетом Путин назвал совершенствование вооружения подводных лодок. Особое внимание, считает он, следует уделить улучшению тактико-технических характеристик высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет.



Третья задача касается финансирования. Выделяемые на развитие флота деньги нужно направлять на приоритетные проекты, а к работе над ними привлекать высокотехнологичные организации среднего и малого бизнеса.



Также Владимир Путин озвучил данные по строительству подводных лодок. За последние восемь лет в состав ВМФ приняли пять стратегических атомных ракетоносцев «Борей-А», пять многоцелевых подлодок «Ясень-М» и восемь дизель-электрических субмарин.



Сейчас строят два ракетоносца «Борей-А», пять многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» и четыре дизель-электрические подлодки. Параллельно развивается инфраструктура базирования подводного флота, добавил президент.



Недавно глава государства заявил, что атомная подводная лодка «Пермь» пополнит состав Тихоокеанского флота.

