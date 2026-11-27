Путин назвал приоритеты развития подводного флота России
Президент России Владимир Путин обозначил основные задачи по развитию подводных сил ВМФ. Речь идет о расширении промышленных мощностей и кадрового потенциала, совершенствовании вооружения и рациональном использовании бюджетных средств. Позицию главы государства приводит пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул необходимость модернизировать судостроительные предприятия, восстанавливать критически важные компетенции и активнее внедрять новые технологии. По его словам, верфи, предприятия ОПК и их смежники должны обеспечить слаженную работу и своевременные поставки комплектующих.
Еще одним приоритетом Путин назвал совершенствование вооружения подводных лодок. Особое внимание, считает он, следует уделить улучшению тактико-технических характеристик высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет.
Третья задача касается финансирования. Выделяемые на развитие флота деньги нужно направлять на приоритетные проекты, а к работе над ними привлекать высокотехнологичные организации среднего и малого бизнеса.
Также Владимир Путин озвучил данные по строительству подводных лодок. За последние восемь лет в состав ВМФ приняли пять стратегических атомных ракетоносцев «Борей-А», пять многоцелевых подлодок «Ясень-М» и восемь дизель-электрических субмарин.
Сейчас строят два ракетоносца «Борей-А», пять многоцелевых подводных крейсеров «Ясень-М» и четыре дизель-электрические подлодки. Параллельно развивается инфраструктура базирования подводного флота, добавил президент.
Недавно глава государства заявил, что атомная подводная лодка «Пермь» пополнит состав Тихоокеанского флота.
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