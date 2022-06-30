Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения

«На самом острове разместить достаточное количество средств артиллерийского поражения противника - невозможно по причине его малой площади (0,2 км.кв.). И даже уже размещенные там относительно многочисленные установки систем чрезвычайно уязвимы из-за абсолютно ровного рельефа местности острова», - написал Стрелков на своей странице во «ВКонтакте».

Минобороны РФ 30 июня сообщило о выводе российского гарнизона со Змеиного в качестве «шага доброй воли». В ведомстве подчеркивают, что теперь Киев не может обвинять Москвы в воспрепятствовании вывозу зерна с территории Украины.

