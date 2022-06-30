Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения
Решение Минобороны РФ вывести гарнизон с острова Змеиный в Черном море – правильное с военной точки зрения, хотя в политическом плане является «поражением», считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
По мнению Стрелкова, самостоятельного стратегического значения остров не имеет и был нужен именно в контексте потенциально возможной военной операции в направлении Одессы. «Прикрыть» свой гарнизон на Змеином с воздуха силами ПВО даже средней дальности ВС РФ не смогли бы, а вот Вооруженные силы Украины могут «достать» остров из РСЗО «Ураган», «Смерч» и американских HIMARS: от острова Кубанский в дельте Дуная до Змеиного всего 35-40 км, объяснил эксперт.
«На самом острове разместить достаточное количество средств артиллерийского поражения противника - невозможно по причине его малой площади (0,2 км.кв.). И даже уже размещенные там относительно многочисленные установки систем чрезвычайно уязвимы из-за абсолютно ровного рельефа местности острова», - написал Стрелков на своей странице во «ВКонтакте».
Минобороны РФ 30 июня сообщило о выводе российского гарнизона со Змеиного в качестве «шага доброй воли». В ведомстве подчеркивают, что теперь Киев не может обвинять Москвы в воспрепятствовании вывозу зерна с территории Украины.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 106 / сут.
Умерли
381 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 255 / сут.
- Протокол о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции подпишут 5 июля
- Зампред Центробанка исключил выпуск купюры в десять тысяч рублей
- Путин заявил, что некоторые страны пытаются подменить право диктатом
- Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения
- Глава МВД предложил «разогнать дороги» до 150 км/ч
- Польза завершила строительство забора на границе с Белоруссией
- СМИ: экс-глава «Формулы 1» Экклстоун заявил, что «готов принять пулю» за Путина
- Медведев назвал санкции актом международной агрессии
- Медведев заявил, что Россия «по недомыслию» вступила в Совет Европы
- СМИ: Начало распродажи в IKEA перенесли на 5 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru