Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения

Решение Минобороны РФ вывести гарнизон с острова Змеиный в Черном море – правильное с военной точки зрения, хотя в политическом плане является «поражением», считает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По мнению Стрелкова, самостоятельного стратегического значения остров не имеет и был нужен именно в контексте потенциально возможной военной операции в направлении Одессы. «Прикрыть» свой гарнизон на Змеином с воздуха силами ПВО даже средней дальности ВС РФ не смогли бы, а вот Вооруженные силы Украины могут «достать» остров из РСЗО «Ураган», «Смерч» и американских HIMARS: от острова Кубанский в дельте Дуная до Змеиного всего 35-40 км, объяснил эксперт.

«Шаг доброй воли»: Минобороны сообщило о выводе российских военных с острова Змеиный

«На самом острове разместить достаточное количество средств артиллерийского поражения противника - невозможно по причине его малой площади (0,2 км.кв.). И даже уже размещенные там относительно многочисленные установки систем чрезвычайно уязвимы из-за абсолютно ровного рельефа местности острова», - написал Стрелков на своей странице во «ВКонтакте».

Минобороны РФ 30 июня сообщило о выводе российского гарнизона со Змеиного в качестве «шага доброй воли». В ведомстве подчеркивают, что теперь Киев не может обвинять Москвы в воспрепятствовании вывозу зерна с территории Украины.

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ФОТО: Минобороны РФ
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