«НАШЕ Радио» стало лауреатом премии «Радиомания-2026»
27 ноября 202620:49
«НАШЕ Радио» выиграло премию в номинации «Разговорная программа». Получить престижную статуэтку на сцену вышли Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
В рамках церемонии вручения Национальной премии в области радиовещания «Радиомания» 27 ноября объявили победителей 2026 года. «НАШЕ Радио» стало лауреатом премии в номинации «Разговорная программа». Получить престижную статуэтку на сцену вышли Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
Получение награды прокомментировал генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинг» Игорь Паньков:
«Для нас эта награда — не просто статуэтка, а подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. За ней стоит большая работа команды, талант и вовлечённость людей, которые каждый день создают радио, интересное и важное для своей аудитории. Отдельно хочу поздравить Ольгу Ершову и Дмитрия Ленского с этой заслуженной победой! Ребята, вы большие молодцы! Спасибо профессиональному сообществу за высокую оценку, а нашим слушателям — за то, что остаётесь с нами. Эта победа — общая!»
«Радиомания» — одна из главных профессиональных наград российской радиоотрасли, отмечающая лучшие проекты и достижения в области радиовещания.
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