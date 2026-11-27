Получение награды прокомментировал генеральный продюсер «Мультимедиа Холдинг»«Для нас эта награда — не просто статуэтка, а подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении. За ней стоит большая работа команды, талант и вовлечённость людей, которые каждый день создают радио, интересное и важное для своей аудитории. Отдельно хочу поздравить Ольгу Ершову и Дмитрия Ленского с этой заслуженной победой! Ребята, вы большие молодцы! Спасибо профессиональному сообществу за высокую оценку, а нашим слушателям — за то, что остаётесь с нами. Эта победа — общая!»«Радиомания» — одна из главных профессиональных наград российской радиоотрасли, отмечающая лучшие проекты и достижения в области радиовещания.