Он уточнил, что ребра нельзя зафиксировать в гипс, а корсеты Дроздов не любит. По этой причине он начал петь, а это положительно влияет на здоровье, подчеркнул друг телеведущего.



Также известный зоолог обязательно двигается — плавно и аккуратно.



Причиной травмы Дроздова стало падение с велотренажера во время тренировки. У него закружилась голова. Сейчас он чувствует себя хорошо. Сам инцидент произошел около месяца назад.

