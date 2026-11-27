Дроздов восстанавливается после перелома ребер с помощью пения
Известный телеведущий и зоолог Николай Дроздов после перелома ребер использует нетрадиционный метод реабилитации. Речь идет о вокальных упражнениях. Об этом aif.ru рассказал его близкий друг Константин Мирошник.
Он уточнил, что ребра нельзя зафиксировать в гипс, а корсеты Дроздов не любит. По этой причине он начал петь, а это положительно влияет на здоровье, подчеркнул друг телеведущего.
Также известный зоолог обязательно двигается — плавно и аккуратно.
Причиной травмы Дроздова стало падение с велотренажера во время тренировки. У него закружилась голова. Сейчас он чувствует себя хорошо. Сам инцидент произошел около месяца назад.
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