Песков не стал комментировать вывод войск с острова Змеиный
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за информацией, касающейся вывода войск с острова Змеиный, следует обращаться в Минобороны, сообщает РИА Новости.
«Все детали тоже к военным», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, было ли прямое распоряжение Владимира Путина об отводе российских сил.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и оставили эту территорию «в качестве шага доброй воли», сообщает RT.
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