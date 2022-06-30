Песков не стал комментировать вывод войск с острова Змеиный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что за информацией, касающейся вывода войск с острова Змеиный, следует обращаться в Минобороны, сообщает РИА Новости.

Стрелков объяснил оставление Змеиного с военной точки зрения

«Все детали тоже к военным», - отметил представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, было ли прямое распоряжение Владимира Путина об отводе российских сил.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и оставили эту территорию «в качестве шага доброй воли», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФВооруженные Силы РФДмитрий Песков
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