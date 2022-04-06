Песков: Отвод ВС РФ из Киевской области по приказу Путина был жестом доброй воли

Решение об отводе российских войск из Киевской области было «жестом доброй воли». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI.

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«Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жест доброй воли», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин дал войскам приказ уйти из региона, поскольку на переговорах стороны могут «принять серьезные решения».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что деэскалация в Киевской и Черниговской областях после переговоров России и Украины в Стамбуле была «жестом доброй воли» Москвы, напоминает RT.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаВооруженные Силы РФДмитрий ПесковВладимир Путин
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