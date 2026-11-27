Юрист объяснил, что делать после неизвестных списаний с карты за онлайн-покупки
Неизвестные списания на несколько рублей после интернет-покупки могут быть попыткой мошенников проверить, действует ли карта. Об этом Life.ru рассказал юрист Владимир Гартман.
По его словам, у таких операций три распространенные причины. Это может быть забытая подписка, привязка карты или утечка данных «пластика». В последнем случае аферисты проверяют его мелочью, которую обычно не замечают.
Если проверка прошла, далее злоумышленники могут забрать больше. Крупный сервис не спасает. Данные проходят через платежных партнеров и подрядчиков, риск возможен на любом этапе.
Если списание незнакомо, юрист советует сразу звонить в банк, блокировать карту и писать заявление о списании без согласия. По закону сообщить финансовой компании нужно не позднее следующего дня после уведомления. Если успеть, то организация обязана разобраться и, в большинстве случаев, вернуть деньги.
Если это подписка, от нее нужно отказаться в сервисе и затем отвязываться.
С 1 марта сервисам запрещено списывать деньги за подписку с «пластика», если пользователь отказался от нее. Если процедура продолжается, необходимо писать претензию, а после жаловаться в Роспотребнадзор, уточнил Гартман. Для покупок в интернете эксперт советует завести отдельную карту и держать на ней немного денег.
Ранее россиян предупредили о рисках привязки банковских данных к онлайн-сервисам.
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