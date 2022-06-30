«Шаг доброй воли»: Минобороны сообщило о выводе российских военных с острова Змеиный

В военном ведомстве подчеркнули, что гарнизон завершил выполнение поставленных задач и оставил эту территорию «в качестве шага доброй воли».

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины», - отметили в Минобороны.

Конашенков подчеркнул, что теперь Киеву не удастся спекулировать на теме продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывозить зерно из-за контроля северо-западной части Черного моря российскими силами, пишет Свободная пресса.

