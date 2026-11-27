В Запорожской области беспилотник атаковал машину скорой помощи
В Каменско-Днепровском муниципальном округе Запорожской области беспилотник атаковал бригаду скорой помощи во время транспортировки пациента. Об этом сообщил региональный Минздрав.
По данным ведомства, медпомощь никому не потребовалась. Врачи и пациент успели покинуть автомобиль до удара летательного аппарата ВСУ. Транспортное средство получило повреждения.
Ранее в Запорожской области в районе села Богдановка Черниговского муниципального округа при атаке БПЛА на автобус, который следовал по маршруту Черниговка — Бердянск, пострадали три человека.
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