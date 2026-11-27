Портал «Госуслуги» может стать универсальным и национальным ИИ-агентом В Москве со 2 января 2027 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте Детство могут «продлить» с 18 лет до 21 года из-за цифровизации Робособака способна доставлять человеку продукты Картины Ивана Шишкина вернулись в постоянную экспозицию Третьяковки