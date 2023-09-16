Зерновая атака Украины на ЕС. В Европе не все страны хотят пускать продукцию Киева на внутренний рынок
Польша и ряд европейских стран игнорируют решение Еврокомиссии, отменившей накануне эмбарго на поставки украинского зерна.
Украина даст «цивилизованный» ответ государствам-соседям, запретившим экспорт украинского зерна. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщается в Telegram-канале политика.
Ранее Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции в пять приграничных стран Европейского союза – Венгрию, Болгарию, Польшу, Румынию и Словакию. Оно истекло 15 сентября. При этом Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на ввоз зерна с Украины с 16 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом еще в августе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала поддерживать Киев после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, в том числе - способствовать выведению на рынки Европы украинского зерна. Об этом она заявила в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).
Все пять стран по-разному отнеслись к принятому решению. Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев ранее выступил против возобновления импорта зерна с Украины. Он отмечал, что это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна, а также приведет к масштабным акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. При этом на слушаниях в парламенте Вытев заявил, что выполнит любое решение депутатов.
Таким образом, уже 14 сентября парламент Болгарии принял решение разрешить импорт зерна с Украины. Дебаты на эту тему длились порядка трех часов. В итоге за отмену запрета проголосовали 124 депутата, а против – 67, еще восемь депутатов воздержались. По словам премьер-министра страны Николая Денкова, такое решение позволит снизить цены на основные продукты питания и поспособствует снижению инфляции.
На фоне последних событий власти Польши решили ввести запрет на ввоз зерна с Украины, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. Об этом пишет РИА Новости.
Глава правительства уточнил, что запрет вступил в силу в полуночь на 16 сентября. По словам Моравецкого, Польша не намерена подчиняться Германии и Евросоюзу, которые выступили против такой меры.
Кроме того, Варшава установила ветконтроль, после чего украинские власти обвинили Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна, сообщает RMF FM.
Как заявил дипломат Евросоюза, Киев считает, будто ветеринарный контроль призван затормозить прохождение продукции на пограничных переходах, время простоя составляет до 12 дней.
Причиной такой реакции Варшавы на желание Киева поставлять зерно является двукратное падение цен на зерно польских фермеров. Весной аграрии на фоне ввоза более дешевого продовольствия с Украины начали забастовку, отмечает телеканал «360».
Польша еще в июле дала понять, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, каким бы ни было решение Евросоюза. Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
По словам Моравецкого, важнейшей задачей для Варшавы является защита интересов и возможностей польских фермеров. Он отметил, что Польша не будет препятствовать транзиту зерна и готова предоставить территорию для его поставки в другие европейские страны.
Словакия, Венгрия и Румыния также выступили за продление запрета на импорт зерна с Украины. Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь 12 сентября заявил, что запрет должен действовать до конца года.
«Брюссель молчит, но действовать надо. Мы защищаем интересы фермеров!», - написал министр в своих соцсетях.
В свою очередь глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу также заявил, что необходимо поддержать интересы местных фермеров.
Между тем, в Украине настроены решительно. Президент страны Владимир Зеленский 7 сентября допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС продолжит действовать.
Украина продолжит «прорываться» в Европу даже на фоне «геополитической неопределенности» по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также блокировки поставок зерна в европейские страны – также считает член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, - всячески прорываться в Европу. У Киева нет и не может быть другой политики. Она будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", защищающего Запад от России, самого восточного европейского "буфера"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок оговорилась и назвала украинское зерно кокаиновым. Об этом пишет РИА Новости. Глава МИД ФРГ допустила оговорку в ходе пресс-конференции с румынским коллегой Луминицей Одобеску. Речь зашла о поставке украинского зерна на европейский рынок. Она предложила «удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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