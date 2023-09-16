Зерновая атака Украины на ЕС. В Европе не все страны хотят пускать продукцию Киева на внутренний рынок

Ранее Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции в пять приграничных стран Европейского союза – Венгрию, Болгарию, Польшу, Румынию и Словакию. Оно истекло 15 сентября. При этом Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на ввоз зерна с Украины с 16 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом еще в августе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала поддерживать Киев после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, в том числе - способствовать выведению на рынки Европы украинского зерна. Об этом она заявила в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).



Все пять стран по-разному отнеслись к принятому решению. Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Кирил Вытев ранее выступил против возобновления импорта зерна с Украины. Он отмечал, что это вызовет напряжение среди болгарских производителей зерна, а также приведет к масштабным акциям протеста, так как у местных аграриев нет возможности конкурировать с более дешевыми украинскими товарами. При этом на слушаниях в парламенте Вытев заявил, что выполнит любое решение депутатов.