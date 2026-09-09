Набережная Сочи загорелась после атаки морских дронов ВСУ

Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. Точная информация о характере полученных повреждений и состоянии пострадавшего в настоящее время уточняется. На месте происшествия развернуты работы оперативных и специальных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

Ранее в этот же день глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал о повреждениях электроподстанции в результате атаки украинских БПЛА. Инцидент произошел днем в среду на территории города-курорта.

Между тем власти Новороссийске объявили 9 сентября траур по погибшим в результате атаки украинских дронов: в городе-герое погибли трое взрослых и ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

