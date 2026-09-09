Набережная Сочи загорелась после атаки морских дронов ВСУ
Набережная города-курорта Сочи подверглась атаке безэкипажных морских катеров ВСУ, в результате чего на побережье возник пожар. Соответствующую информацию распространил оперативный штаб Краснодарского края в своих соцсетях.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. Точная информация о характере полученных повреждений и состоянии пострадавшего в настоящее время уточняется. На месте происшествия развернуты работы оперативных и специальных служб, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.
Ранее в этот же день глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал о повреждениях электроподстанции в результате атаки украинских БПЛА. Инцидент произошел днем в среду на территории города-курорта.
Между тем власти Новороссийске объявили 9 сентября траур по погибшим в результате атаки украинских дронов: в городе-герое погибли трое взрослых и ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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