Украина потратит полмиллиарда долларов на страхование зерновозов

Ребенок укололся о шприц с «неизвестным веществом» в московском каршеринге Столичные медики отчитались о расширении первой в стране библиотеки для обучения искусственного интеллекта Телемедицинский сервис начал работать ещё в нескольких столичных медцентрах Несколько социальных объектов появятся на западе Москвы Свидетельство о рождении ребёнка в Москве можно получить непосредственно в роддоме