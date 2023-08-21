Украина потратит полмиллиарда долларов на страхование зерновозов
Украинское правительство потратит 20 млрд гривен (порядка $547 млн) на страхование зернов, которые будут передвигаться по Черному морю через временные коридоры. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на члена комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергея Лабазюка.
Политик предположил, что это убедит владельцев иностранных кораблей направлять свои суда в порты Украины.
Ранее сообщалось, что Турция готова обеспечить идущим из портов Украины судам с зерном беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru