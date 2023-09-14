СМИ: Украина и Польша начали «аграрную войну»
Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за запрета на ввоз украинского зерна, который могут ввести польские власти. Об этом пишет портал Вести.ua.
«Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода», — отмечается в материале.
Портал напоминает, что весной фермеры Польши начали на забастовку из-за падения цен на зерно на фоне ввоза более дешевого продовольствия с Украины. Стоимость местного продукта снизилась почти вдвое, отмечает телеканал «360».
Ранее Варшава запретила ввоз украинского зерна после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии, которая ограничивала поставки продовольствия с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Словакию, но не захотела продлевать эти меры. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета на ввоз украинского зерна, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина
- Десятилетний ребенок пропал без вести в Кургане
- СМИ: Украина и Польша начали «аграрную войну»
- Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе
- Митволь признал свою вину в мошенничестве
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре
- Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
- Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»
- Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц
- Структура Газпромбанка намерена выкупить ТЦ «Мега»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru