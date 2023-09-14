СМИ: Украина и Польша начали «аграрную войну»

«Эпопея вокруг украинского зерна между Польшей и Украиной длится уже более полугода», — отмечается в материале.

Портал напоминает, что весной фермеры Польши начали на забастовку из-за падения цен на зерно на фоне ввоза более дешевого продовольствия с Украины. Стоимость местного продукта снизилась почти вдвое, отмечает телеканал «360».

Ранее Варшава запретила ввоз украинского зерна после 15 сентября независимо от решения Еврокомиссии, которая ограничивала поставки продовольствия с Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию, Словакию, но не захотела продлевать эти меры. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что направил ЕК ультиматум по вопросу продления запрета на ввоз украинского зерна, пишет RT.

