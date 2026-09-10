Верховная Рада: Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в шоке от поведения Зеленского
Спецпредставители американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уехали из Киева в большом шоке от поведения президента Владимира Зеленского, сообщила в эфире YouTube-канала «Испанский стыд» депутат Верховной Рады Анна Скороход.
По ее словам, власть Украины не понимает, «что есть уместные вещи и есть события, где можно пошутить, подшутить где-то, а есть вещи, где это не то, что неуместно, это на голову не налазит».
Парламентарий отметила, что украинские власти позволяли себе шутки с политиками из США, несмотря на провал Вооруженных сил Украины на фронте, большие потери среди бойцов и нехватку средств противовоздушной обороны.
Часть элиты США может отказаться от поддержки президента Украины Владимира Зеленского из-за его поведения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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