ЦИК выявил незадекларированное имущество у кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала результаты проверок деклараций о доходах и имуществе, представленных кандидатами в депутаты Государственной думы. Издание «ФедералПресс» проанализировало, какие активы не были указаны претендентами на мандаты в южных регионах страны.

Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов при выдвижении в Госдуму не отразил в декларации информацию о земельном участке в Краснодарском крае. Выяснилось, что земля под принадлежащей ему на правах долевой собственности квартирой также приватизирована, и политик имеет долю в праве на участок площадью 1934 квадратных метра.