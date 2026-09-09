ЦИК выявил незадекларированное имущество у кандидатов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России опубликовала результаты проверок деклараций о доходах и имуществе, представленных кандидатами в депутаты Государственной думы. Издание «ФедералПресс» проанализировало, какие активы не были указаны претендентами на мандаты в южных регионах страны.
Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов при выдвижении в Госдуму не отразил в декларации информацию о земельном участке в Краснодарском крае. Выяснилось, что земля под принадлежащей ему на правах долевой собственности квартирой также приватизирована, и политик имеет долю в праве на участок площадью 1934 квадратных метра.
Депутат Законодательного собрания Ростовской области Виктор Халын забыл указать инвестиционный пай в ООО «Современные фонды недвижимости», стоимость которого составляет 12,2 миллиона рублей. Его коллега из Астраханской областной думы Евгений Апостолов не задекларировал 11,5 миллиона рублей дохода, полученного в виде процентов по банковским вкладам.
Выявленные неточности в декларациях не служат основанием для отмены регистрации кандидатов и не влекут за собой какой-либо ответственности со стороны ЦИК или иных контролирующих органов.
Между тем автопарк кандидатов в Госдуму от трех парламентских партий почти на 90% состоит из иномарок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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