Зеленский пообещал «цивилизованный ответ» странам-соседям из-за эмбарго на зерно

Глава государства обсудил по телефону с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен доступ украинской агропродукции на рынок Евросоюза. Зеленский выразил благодарность за решение Брюсселя не продлевать запрет на ввоз украинского зерна и указал, что Киев отреагирует на несоблюдение этих мер.

«Сейчас важно, чтобы европейское единство сработало и на двустороннем уровне. Чтобы соседи ... Украину поддержали. А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», — заявил Зеленский.

Ранее Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки украинской сельхозпродукции, которое истекло 15 сентября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Польша, Словакия и Венгрия в одностороннем порядке ввели запрет на ввоз зерна с Украины с 16 сентября.

