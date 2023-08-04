Украина сократила посевы после завершения зерновой сделки

Агентство отметило, что у аграриев Украины стало меньше возможностей для хранения зерновых. Причиной назван избыток урожая, который Киев пока не может вывезти в другие страны.

По информации Bloomberg, компания HarvEast прекращает обработку до 15% посевных площадей.

Россия 17 июля вышла из зерновой сделки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Хорватия предоставила Киеву свои порты для экспорта зерна, сообщает «Радиоточка НСН».

