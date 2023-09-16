Пушков: Украина продолжит курс на евроинтеграцию

«Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, - всячески прорываться в Европу. У Киева нет и не может быть другой политики. Она будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", защищающего Запад от России, самого восточного европейского "буфера"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков допустил, что Киев будет довольствоваться этой ролью и провозглашать ее своим «историческим призванием», даже если Украину не примут ни в какие альянсы.

Между тем президент Польши Анджей Дуда назвал вступление Украины в НАТО отдаленным вопросом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

