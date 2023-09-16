Пушков: Украина продолжит курс на евроинтеграцию
Украина продолжит «прорываться» в Европу даже на фоне «геополитической неопределенности» по вступлению в Евросоюз и НАТО, а также блокировки поставок зерна в европейские страны. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Украина будет делать все то же самое, что делала со времен майдана, - всячески прорываться в Европу. У Киева нет и не может быть другой политики. Она будет позиционировать себя в качестве "последнего рубежа", защищающего Запад от России, самого восточного европейского "буфера"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Пушков допустил, что Киев будет довольствоваться этой ролью и провозглашать ее своим «историческим призванием», даже если Украину не примут ни в какие альянсы.
Между тем президент Польши Анджей Дуда назвал вступление Украины в НАТО отдаленным вопросом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru