Медведев: Конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ

По его словам, в противном случае будут предприняты попытки его реанимировать и недруги России при любой возможности постараются разделить страну и расшатать ее устои. Политик указал, что прежде такой сценарий развития событий казался страшилкой, однако он может воплотиться в реальность.

«Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача — завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях», — отметил Медведев.

Ранее зампред заявил, что рассчитывает на победу в СВО «в видимой перспективе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

