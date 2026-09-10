Медведев: Конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ
Конфликт вокруг Украины должен завершиться на условиях России, сообщил в «Макс» бывший российский президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в противном случае будут предприняты попытки его реанимировать и недруги России при любой возможности постараются разделить страну и расшатать ее устои. Политик указал, что прежде такой сценарий развития событий казался страшилкой, однако он может воплотиться в реальность.
«Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача — завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях», — отметил Медведев.
Ранее зампред заявил, что рассчитывает на победу в СВО «в видимой перспективе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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