Медведев: Конфликт на Украине должен быть завершен на условиях РФ

Конфликт вокруг Украины должен завершиться на условиях России, сообщил в «Макс» бывший российский президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев признался, что с удовольствием «режет правду-матку» в соцсетях

По его словам, в противном случае будут предприняты попытки его реанимировать и недруги России при любой возможности постараются разделить страну и расшатать ее устои. Политик указал, что прежде такой сценарий развития событий казался страшилкой, однако он может воплотиться в реальность.

«Все эти гибридные конфликты на это и направлены. Поэтому наша задача — завершить существующий конфликт нашей победой и на наших условиях», — отметил Медведев.

Ранее зампред заявил, что рассчитывает на победу в СВО «в видимой перспективе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаРоссияДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры