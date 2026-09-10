СМИ: При атаке ВСУ на Сочи пострадала женщина в ресторане на набережной

Она получила травмы, находясь в ресторане, расположенном на набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.

Киев атаковал город с применением безэкипажных катеров. После этого на набережной произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

