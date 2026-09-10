СМИ: При атаке ВСУ на Сочи пострадала женщина в ресторане на набережной
10 сентября 202600:01
Денис Хоноров
В результате атаки на Сочи со стороны Вооруженных сил Украины пострадала женщина, сообщает Telegram-канал Mash.
Она получила травмы, находясь в ресторане, расположенном на набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.
Киев атаковал город с применением безэкипажных катеров. После этого на набережной произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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