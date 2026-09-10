СМИ: При атаке ВСУ на Сочи пострадала женщина в ресторане на набережной

В результате атаки на Сочи со стороны Вооруженных сил Украины пострадала женщина, сообщает Telegram-канал Mash.

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Она получила травмы, находясь в ресторане, расположенном на набережной. На месте работают оперативные и специальные службы.

Киев атаковал город с применением безэкипажных катеров. После этого на набережной произошло возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:АтакаВСУСочи

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