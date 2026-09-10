В зону СВО отправили миллионы FPV-дронов «Князь Вандал»

В зону проведения СВО поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН) с момента начала их боевого применения в августе 2024 года. Об этом сообщил гендиректор новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

По его словам, эффективность КВН в роли фронтовых ударных средств не снижается на протяжении двух лет, несмотря на ожидания разработчиков относительно появления у противника действенных средств противодействия.