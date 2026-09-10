В зону СВО отправили миллионы FPV-дронов «Князь Вандал»

В зону проведения СВО поставлены миллионы оптоволоконных FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский» (КВН) с момента начала их боевого применения в августе 2024 года. Об этом сообщил гендиректор новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.

По его словам, эффективность КВН в роли фронтовых ударных средств не снижается на протяжении двух лет, несмотря на ожидания разработчиков относительно появления у противника действенных средств противодействия.

«Воздушный бой дронов»: Как FPV‑перехватчики очистят небо над Москвой

Чадаев отметил, что основной тенденцией стало постоянное наращивание дальности применения, поскольку украинская сторона отводит ценные цели и технику за пределы досягаемости оптоволоконной связи. В настоящее время серийно производится модификация дрона с радиусом действия 42 километра, и разработчики считают этот показатель не предельным.

БПЛА «Князь Вандал» впервые прошел боевое крещение в августе 2024 года в период вторжения украинских войск в Курскую область. Ключевым преимуществом КВН является полная неуязвимость к средствам радиоэлектронной борьбы, что позволяет успешно выполнять разнообразные боевые задачи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияБеспилотникиСпецоперация

Горячие новости

Все новости

партнеры