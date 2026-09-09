Украинская певица Настя Каменских попала в базу сайта «Миротворец»

Участница украинского музыкального дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских оказалась в базе экстремистского сайта «Миротворец». Соответствующая информация появилась на страницах ресурса, передает РИА Новости.

Авторы базы обвиняют артистку в провокационной деятельности и участии в актах так называемой «гуманитарной агрессии в отношении Украины». Также певице вменяют участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, противоречащих официальной позиции Киева.

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Ранее Каменских выступала против дискриминации русского языка. Впоследствии исполнительница сообщила, что потеряла голос в связи с переходом на украинский язык в профессиональной деятельности.

Параллельно украинский рэпер Потап столкнулся с инициативой о лишении его звания заслуженного артиста Украины. На сайте офиса президента Владимира Зеленского размещена петиция, авторы которой обвиняют Алексея Потапенко в поддержке русского языка и демонстрации пренебрежения к украинскому, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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