Украинская певица Настя Каменских попала в базу сайта «Миротворец»

Ранее Каменских выступала против дискриминации русского языка. Впоследствии исполнительница сообщила, что потеряла голос в связи с переходом на украинский язык в профессиональной деятельности.

Параллельно украинский рэпер Потап столкнулся с инициативой о лишении его звания заслуженного артиста Украины. На сайте офиса президента Владимира Зеленского размещена петиция, авторы которой обвиняют Алексея Потапенко в поддержке русского языка и демонстрации пренебрежения к украинскому, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

