Трамп заявил о стремлении Путина разрешить украинский конфликт

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении российского лидера Владимира Путина к урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время общения с представителями прессы, передает RT.

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Трамп охарактеризовал состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным как замечательный и отметил желание российского президента заключить мирную сделку.

Американский лидер добавил, что урегулирование стало бы возможным при аналогичной готовности со стороны Владимира Зеленского. Заявление было сделано на территории военной базы Эндрюс под Вашингтоном незадолго до вылета в Даллас.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил Дональду Трампу, что Вашингтон может конкретно сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:РоссияУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп

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