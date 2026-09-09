Трамп заявил о стремлении Путина разрешить украинский конфликт

Трамп охарактеризовал состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным как замечательный и отметил желание российского президента заключить мирную сделку.

Американский лидер добавил, что урегулирование стало бы возможным при аналогичной готовности со стороны Владимира Зеленского. Заявление было сделано на территории военной базы Эндрюс под Вашингтоном незадолго до вылета в Даллас.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора сообщил Дональду Трампу, что Вашингтон может конкретно сделать для завершения конфликта на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

