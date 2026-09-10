СМИ: Киркоров установил семейный мемориал за 10 млн рублей

Теперь здесь как могила похороненного в марте 2025 года его отца Бедроса Киркорова, но и прах матери, бабушки и дедушки. Урны с прахом привезли из Болгарии. Работы над памятником продолжались около полугода. Гранит заказали из Карелии.

На открытии мемориала присутствовали такие знаменитости, как Люся Чеботина, Владимир Винокур, Андрей Малахов, Ирина Винер, Евгений Петросян, Нелли Кобзон и дети Киркорова — Алла-Виктория и Мартин.

Ранее Киркоров стал совладельцем магазина сладостей в московском ТЦ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

