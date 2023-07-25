Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины
Возможное продление ограничений на импорт сельхозпродукции из Украины некоторых стран Европейского союза является «неевропейским», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
Он потребовал от Европы действовать рациональнее. По словам президента, существует договоренность с Еврокомиссией о том, что 15 сентября — крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта.
Как отметил Зеленский, Киев будет работать над поиском решения по этому вопросу.
Ранее следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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