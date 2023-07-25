Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины

Он потребовал от Европы действовать рациональнее. По словам президента, существует договоренность с Еврокомиссией о том, что 15 сентября — крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта.

Как отметил Зеленский, Киев будет работать над поиском решения по этому вопросу.

Ранее следы взрывчатки нашли в следовавшем в Ростов-на-Дону сухогрузе для перевозки зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

