Зеленский пригрозил Евросоюзу арбитражем

Украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил Европейскому союзу подать в международный арбитраж, сообщает «Лента.ру».

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Это произойдет при продлении запрета на ввоз зерна из Украины после 15 сентября. По словам главы государства, Киев против любых дальнейших ограничений. Как отметил Зеленский, украинские власти не намерены терпеть нарушения обещаний, соглашения об ассоциации или нарушения условий свободного рынка.

Ранее граничащие с Украиной страны попросили продлить запрет на ввоз украинского зерна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ЗерноЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский

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